Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Casal paraguaio é preso com 101 kg de maconha após perseguição na BR-468, em Três Passos

O motorista de 25 anos e a passageira de 21 anos, ambos paraguaios, foram presos em flagrante.

Por: Andre Eberhardt Fonte: PRF RS
27/04/2026 às 07h28
Casal paraguaio é preso com 101 kg de maconha após perseguição na BR-468, em Três Passos
(Foto: PRF Divulgação)

Na manhã de domingo (26), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de paraguaios com 101 quilos de maconha. A ação aconteceu na BR-468, em Três Passos.

Durante fiscalização na rodovia, os PRFs deram ordem de parada para o motorista de um Pálio Adventure, ele não obedeceu e fugiu por mais de 15 quilômetros. Em certo momento, ele entrou em uma lavoura, a passageira saltou do carro ainda em movimento e o motorista fugiu para uma área de mata. Ambos foram capturados pelos policiais.

Em fiscalização no veículo foram localizados vários tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 101,6 quilos da droga. Após consultas, foi constatado que as placas estavam adulteradas e que o veículo estava com registro de furto, crime ocorrido em Cascavel/PR em 2026.

O motorista de 25 anos e a passageira de 21 anos, ambos paraguaios, foram presos em flagrante. Ele já possuía ocorrência criminal por tráfico de drogas registrada no final do ano passado. O veículo e o entorpecente foram apreendidos e entregues à Polícia Judiciária.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Jornal Frederiquense
Acidente Há 12 horas

Engavetamento é registrado na BR-386, em Frederico Westphalen

Com o impacto, o carro foi arremessado e acabou colidindo na parte frontal de uma carreta.

 (Foto: Reprodução / Rádio Alto Uruguai)
Furto Há 16 horas

Furto de cabos da RBS é registrado em Três Passos

Crime ocorreu no bairro Pindorama, com danos na estrutura e interrupção do sinal de transmissão na região.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Segurança Pública Há 17 horas

Homem é preso ao descumprir ordem judicial durante intimação em Ijuí

Ação conjunta das forças de segurança terminou com encaminhamento à penitenciária após resistência e ameaças.

 (Foto: Divulgação)
Trânsito Há 20 horas

Ônibus da Banda G10 sofre acidente na BR-116 após falha mecânica

Todos os músicos e a equipe técnica saíram ilesos e passam bem

 (Foto: Sistema Província/ Produzida com Recurso de IA)
Trânsito Há 20 horas

Colisão entre moto e picape deixa jovem ferido em Três Passos

Vítima de 23 anos foi socorrida consciente e encaminhada ao hospital após atendimento no local

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.28 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 4 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 406,177,16 +0,16%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias