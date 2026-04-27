Casal paraguaio é preso com 101 kg de maconha após perseguição na BR-468, em Três Passos

Na manhã de domingo (26), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de paraguaios com 101 quilos de maconha. A ação aconteceu na BR-468, em Três Passos.

Durante fiscalização na rodovia, os PRFs deram ordem de parada para o motorista de um Pálio Adventure, ele não obedeceu e fugiu por mais de 15 quilômetros. Em certo momento, ele entrou em uma lavoura, a passageira saltou do carro ainda em movimento e o motorista fugiu para uma área de mata. Ambos foram capturados pelos policiais.

Em fiscalização no veículo foram localizados vários tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 101,6 quilos da droga. Após consultas, foi constatado que as placas estavam adulteradas e que o veículo estava com registro de furto, crime ocorrido em Cascavel/PR em 2026.

O motorista de 25 anos e a passageira de 21 anos, ambos paraguaios, foram presos em flagrante. Ele já possuía ocorrência criminal por tráfico de drogas registrada no final do ano passado. O veículo e o entorpecente foram apreendidos e entregues à Polícia Judiciária.







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