Funcionário da UPA em Ijuí agride dois idosos durante atendimento

Na madrugada deste domingo, 26 de abril, dois homens idosos foram vítimas de agressão física dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ijuí. Conforme informações da Brigada Militar, acionada para atender a ocorrência, um homem de 70 anos havia levado o enteado, também idoso e com necessidades especiais, em busca de atendimento médico.

Durante o período de espera, ocorreu um desentendimento com um funcionário da unidade. A situação rapidamente se agravou, resultando em agressões com empurrões, socos e chutes contra os dois pacientes. Um deles sofreu ferimentos. Segundo relatos, o segurança presente no local presenciou o episódio, mas não interveio.

Pessoas que estavam na unidade registraram a ação por meio de vídeos, que circulam como prova do ocorrido.

Após o fato, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas para atendimento médico e, posteriormente, formalizaram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ijuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifestou indignação diante do ocorrido, classificando a atitude como inaceitável e fora dos padrões esperados. O comunicado informa que os envolvidos — sejam servidores ou funcionários de empresa terceirizada responsável pela segurança — foram afastados de suas funções e passarão por processo de sindicância para apuração dos fatos.

A administração municipal também expressou solidariedade às vítimas e seus familiares, reforçando o compromisso com um atendimento humanizado, ético e de qualidade. A nota destaca ainda que o episódio não representa a rotina da unidade, que realiza milhares de atendimentos mensais com foco no respeito e profissionalismo.

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