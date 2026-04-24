Idosa é suspeita de matar filhotes de gato com extrema crueldade em Ijuí

Uma situação grave levou a atuação da Brigada Militar no bairro Jardim nesta sexta-feira, dia 24, após moradores denunciarem agressões contra animais. Uma mulher de 78 anos é suspeita de ter provocado a morte de dois filhotes de gato utilizando um objeto semelhante a um pedaço de madeira.

Também há relatos de que um dos animais teria sido lançado após as agressões, aumentando ainda mais a gravidade do caso. Diante da situação, a idosa foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento (UPA) e, na sequência, conduzida até a Delegacia de Polícia.

A ocorrência foi registrada como crime de maus-tratos contra animais, prática prevista na legislação brasileira. O episódio causou forte repercussão pela violência envolvida e agora será apurado pelas autoridades competentes.

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