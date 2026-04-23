Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras

Constitucionalidade foi questionada por entidades do agronegócio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 21h02
STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (23) manter as regras que limitaram a compra de imóveis rurais por empresas com capital estrangeiro no país.

A Corte validou a Lei 5.709 de 1971, norma que regulou a matéria e definiu que o estrangeiro residente no país e as empresas estrangeiras autorizadas a operar no Brasil devem seguir regras para aquisições de terras.

A norma impôs diversas restrições, como compra máxima de 50 módulos de exploração, autorização prévia para aquisições em áreas de segurança nacional e registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A constitucionalidade foi questionada na Corte por entidades ligadas ao agronegócio. De acordo com as alegações, protocoladas em 2015, a lei prejudica empresas nacionais de capital estrangeiro ao limitar a compra de terras no país.

O julgamento começou em 2021 e foi finalizado na sessão desta quinta-feira.

Por unanimidade, o plenário seguiu voto proferido pelo relator do caso, ex-ministro Marco Aurélio (aposentado), que votou pela constitucionalidade da lei.

O relator citou que as restrições são necessárias para manter a soberania nacional e a independência do país. Os argumentos foram validados pelos demais ministros.

AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) atuou no caso como representante do governo federal.

O órgão sustentou que a lei tem a função de proteger a soberania nacional e evitar a especulação fundiária no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Presidente da Alerj pede ao STF para assumir governo interino do Rio

Corte ainda não definiu sobre mandato-tampão no estado
Justiça Há 2 horas

PM que atirou e matou mulher em SP é suspensa da função

Medida foi adotada após decisão judicial
Justiça Há 5 horas

Justiça nega pedido de Careca do INSS para barrar apelido

Antonio Camilo Antunes é investigado na Operação Sem Desconto
Justiça Há 5 horas

Justiça nega pedido de Careca do INSS para não ser chamada por apelido

Antonio Camilo Antunes é investigado na Operação Sem Desconto

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

STF determina atualização anual do valor do mínimo existencial

Medida visa evitar o superendividamento da população

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
22° Sensação
1.07 km/h Vento
75% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Economia Há 38 minutos

Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos
Economia Há 38 minutos

CMN endurece regras para bancos captarem recursos com garantia do FGC
Jornal Província Há 49 minutos

Edição 1523 - 24 de Abril de 2026
Justiça Há 59 minutos

STF mantém lei que limita compra de terras por empresas estrangeiras
Justiça Há 1 hora

Presidente da Alerj pede ao STF para assumir governo interino do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 +0,02%
Euro
R$ 5,87 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 417,903,57 +0,75%
Ibovespa
191,378,44 pts -0.78%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias