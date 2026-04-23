Colisão envolve ao menos três veículos na ERS-155, entre Ijuí e Santo Augusto

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 22, na ERS-155, na altura da localidade de Santana, no trecho entre Ijuí e Santo Augusto.

A ocorrência envolveu dois automóveis e um caminhão. Conforme informações iniciais, duas pessoas que estavam em um dos veículos sofreram ferimentos e receberam atendimento no local por equipes do SAMU, sendo posteriormente encaminhadas para avaliação médica.

A Brigada Militar atuou na sinalização e organização do fluxo de veículos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu a ocorrência e dará sequência aos procedimentos de apuração.

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