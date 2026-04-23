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Operação em Tenente Portela resulta na apreensão de arma

Revólver calibre 38 foi localizado durante cumprimento de mandado de busca

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias com informações da Polícia Civil
23/04/2026 às 10h56
Operação em Tenente Portela resulta na apreensão de arma
(Foto: Polícia Civil)

Policiais civis de Tenente Portela realizaram, nesta quinta-feira (23), o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município.

Durante a operação, os agentes encontraram um revólver calibre .38 carregado com cinco munições. O armamento foi recolhido e encaminhado para os trâmites legais.

Segundo a Polícia Civil, a iniciativa faz parte das ações contínuas de combate à criminalidade desenvolvidas na região.

A corporação também destacou a relevância da participação da população, incentivando o envio de informações de forma anônima por meio do WhatsApp no número (55) 98417-9486.

 

 

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