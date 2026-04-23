Brigada Militar prende homem flagrado com notebook furtado de escola

TENENTE PORTELA – Na noite desta quarta-feira (22), a Brigada Militar de Tenente Portela realizou a prisão de um homem suspeito de furtar um notebook de uma escola do município. A ação ocorreu por volta das 21h30, na Rua 13 de Maio, localizada no bairro Operário.



De acordo com as informações da corporação, a guarnição foi acionada após receber uma denúncia anônima relatando que um indivíduo estaria circulando em via pública carregando um notebook em atitude suspeita. Ao chegarem ao local indicado e realizarem a abordagem do suspeito, os policiais confirmaram que o equipamento tratava-se de um item furtado de uma instituição de ensino local.



O homem, que já possui antecedentes criminais, recebeu voz de prisão em flagrante. Após a detenção, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e, posteriormente, transferido para o Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da justiça







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





