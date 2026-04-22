Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante o feriado de Tiradentes

Balanço da Polícia Rodoviária Federal contabilizou 1.022 sinistros desde a sexta-feira

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
22/04/2026 às 15h01
Brasil registra 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas durante o feriado de Tiradentes
Foto: Pixabay

O período do feriado de Tiradentes registrou 84 mortes e 1.167 feridos nas estradas federais, segundo balanço parcial divulgado nesta quarta-feira (22) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Foram 1.022 sinistros de trânsito ao longo dos cinco dias de feriado.

A PRF informou que, das 84 mortes, 14 ocorreram em dois acidentes de trânsito. Um em Formosa (GO), onde a colisão frontal entre uma van e um caminhão, na BR-020, deixou oito mortos. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. O segundo acidente grave ocorreu na cidade mineira de Salinas, na BR-251. A colisão entre um carro e um caminhão deixou seis pessoas mortas.

Fiscalização

Equipes da PRF reforçaram, desde sexta-feira (17), a fiscalização em trechos considerados críticos, onde o número de sinistros de trânsito costuma ser maior e de maior risco, pela forma mais arriscada como alguns condutores dirigem.

Durante as fiscalizações nas rodovias, as irregularidades mais observadas pelos policiais foram ultrapassagens irregulares, que resultaram em 5.320 infrações, e a falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças, as cadeirinhas, que somaram 4.342 infrações.

Segundo a PRF, a fiscalização com uso de radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias. Foram também registradas 1.183 infrações relacionadas a consumo de álcool (recusa e constatação).

“No total, as equipes fiscalizaram 192.921 pessoas e veículos. Os policiais realizaram 69.824 testes do etilômetro, para identificar possível consumo de álcool pelos motoristas, e 75 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante”, detalhou a PRF.

Duas ocorrências foram destacadas pela PRF. A apreensão de 1,3 tonelada de skunk, na BR-316, em Geminiano, no PI, e a apreensão de 30 kg de skunk e maconha com um casal de estrangeiros com uma criança.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Reprodução / LA+)
Crime Violento Há 9 horas

Atualização: Homem encontrado no Rio Uruguai era foragido e usava tornozeleira

A polícia apura possível execução ligada ao crime organizado.

 (Foto: Paulo Marques Notícias)
Prisão Há 11 horas

Brigada Militar prende dois homens com mandado em aberto em Boa Vista do Buricá

Os suspeitos, de 24 e 19 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Morte Suspeita Há 1 dia

Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul

Vítima foi localizada em região de mata e caso será investigado pelas autoridades

 (Foto: Redes Sociais)
Trânsito Urbano Há 1 dia

Colisão entre moto e van deixa jovem em estado crítico em Três Passos

Vítima ficou presa sob o veículo e precisou ser resgatada pelos bombeiros na área central da cidade.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 1 dia

Acidente é registrado na BR-468, trevo do Citegem em Bom Progresso

A colisão envolveu dois veículos no trevo que dá acesso da BR-468 a ERS-207 que liga ao município de Humaitá.

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
27° Sensação
1.5 km/h Vento
68% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Segurança Pública Há 6 minutos

Programa do governo do Estado para monitoramento de agressores já protegeu mais de 3 mil mulheres vítimas de violência
Receita Estadual Há 6 minutos

Nota fiscal em papel não poderá mais ser utilizada por produtores rurais do Rio Grande do Sul a partir de maio
Justiça Há 6 minutos

Polícia Federal retira credenciais de agente de imigração dos EUA
Tecnologia Há 27 minutos

Falta de profissionais desafia área de cibersegurança
Educação Há 27 minutos

MEC Livros: biblioteca digital já tem mais de meio milhão de usuários

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 -0,33%
Euro
R$ 5,81 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,509,02 +3,72%
Ibovespa
192,888,95 pts -1.65%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias