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Atualização: Homem encontrado no Rio Uruguai era foragido e usava tornozeleira

A polícia apura possível execução ligada ao crime organizado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
22/04/2026 às 09h30
Atualização: Homem encontrado no Rio Uruguai era foragido e usava tornozeleira
(Foto: Divulgação / Reprodução / LA+)

O corpo de um homem foi localizado na manhã da última segunda-feira, 20 de abril, nas águas do Rio Uruguai, em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 12h na localidade de Linha Cascalho, em um ponto de difícil acesso.

O cadáver estava preso a pedras, a aproximadamente 60 metros da margem, exigindo o uso de uma embarcação pelo Corpo de Bombeiros para a remoção.

Conforme a perícia inicial, a hipótese de afogamento foi descartada, uma vez que o corpo apresentava entre cinco e sete perfurações causadas por disparos de arma de fogo nas regiões do peito e do rosto.

Polícia investiga possível execução em território gaúcho por acerto de contas

A investigação preliminar revelou que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica que havia sido rompida. Identificado como foragido do sistema prisional, ele possuía um histórico criminal extenso, com mais de 20 passagens policiais por delitos como tráfico de drogas e furto.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha ocorrido em Iraí, no Rio Grande do Sul, sendo o corpo arrastado pela correnteza até o lado catarinense.

A principal linha de investigação sugere um acerto de contas entre grupos criminosos.

 

 

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