Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul

Um homem de 72 anos foi localizado já sem vida na manhã desta segunda-feira (20), na comunidade de Esquina Progresso, no interior de Tiradentes do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, a equipe foi acionada por volta das 9h10min para atender uma ocorrência inicialmente tratada como possível ataque de abelhas. Porém, ao chegar ao ponto indicado, os socorristas encontraram o idoso caído em meio à vegetação densa, em um local de difícil acesso, já sem sinais de vida.

A vítima estava deitada sobre o lado esquerdo do corpo, apresentando sinais como rigidez cadavérica e coloração azulada no rosto. De acordo com relatos de moradores, o homem vestia traje de apicultor e realizava a retirada de mel, quando entrou na mata em busca de uma colmeia e não foi mais visto nem respondeu aos chamados.

Ainda conforme as informações, não foram identificadas marcas visíveis de ferroadas no corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Passos também compareceu ao local e confirmou o falecimento.

As causas da morte deverão ser esclarecidas após investigação dos órgãos responsáveis.

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