Terça, 21 de Abril de 2026
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul

Vítima foi localizada em região de mata e caso será investigado pelas autoridades

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
21/04/2026 às 09h29
Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul
(Foto: Produzida com Recurso de IA)

Um homem de 72 anos foi localizado já sem vida na manhã desta segunda-feira (20), na comunidade de Esquina Progresso, no interior de Tiradentes do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, a equipe foi acionada por volta das 9h10min para atender uma ocorrência inicialmente tratada como possível ataque de abelhas. Porém, ao chegar ao ponto indicado, os socorristas encontraram o idoso caído em meio à vegetação densa, em um local de difícil acesso, já sem sinais de vida.

A vítima estava deitada sobre o lado esquerdo do corpo, apresentando sinais como rigidez cadavérica e coloração azulada no rosto. De acordo com relatos de moradores, o homem vestia traje de apicultor e realizava a retirada de mel, quando entrou na mata em busca de uma colmeia e não foi mais visto nem respondeu aos chamados.

Ainda conforme as informações, não foram identificadas marcas visíveis de ferroadas no corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Passos também compareceu ao local e confirmou o falecimento.

As causas da morte deverão ser esclarecidas após investigação dos órgãos responsáveis.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Redes Sociais)
Trânsito Urbano Há 12 minutos

Colisão entre moto e van deixa jovem em estado crítico em Três Passos

Vítima ficou presa sob o veículo e precisou ser resgatada pelos bombeiros na área central da cidade.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Trânsito Há 2 horas

Acidente é registrado na BR-468, trevo do Citegem em Bom Progresso

A colisão envolveu dois veículos no trevo que dá acesso da BR-468 a ERS-207 que liga ao município de Humaitá.

 (Fotos: Reprodução Rádio Líder)
Trânsito Há 2 horas

Miraguaí: Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Ijuí

o motociclista seguia no sentido Miraguaí/Tenente Portela quando um veículo Volkswagen Gol realizava uma conversão, momento em que ocorreu a colisão.

 (Foto: Guia Crissiumal)
Trânsito Há 18 horas

Atropelamento deixa pedestre inconsciente e motociclista ferido em Crissiumal

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira e mobilizou equipes de socorro

 (Foto: Divulgação / PRF)
Ação Policial Há 20 horas

Operação da PRF desarticula exploração sexual e resgata menor no RS

Fiscalizações em rodovias federais também resultaram em prisão por tráfico de drogas.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
1.17 km/h Vento
91% Umidade
100% (2.5mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quarta
26° 15°
Quinta
25° 17°
Sexta
22° 17°
Sábado
21° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Morte Suspeita Há 2 minutos

Idoso é encontrado morto em área rural de Tiradentes do Sul
Trânsito Urbano Há 12 minutos

Colisão entre moto e van deixa jovem em estado crítico em Três Passos
Trânsito Há 2 horas

Acidente é registrado na BR-468, trevo do Citegem em Bom Progresso
Trânsito Há 2 horas

Miraguaí: Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Ijuí
Internacional Há 12 horas

Cuba confirma encontro em Havana com delegação dos EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,42%
Euro
R$ 5,86 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,590,63 +0,51%
Ibovespa
196,132,06 pts 0.2%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias