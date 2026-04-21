Colisão entre moto e van deixa jovem em estado crítico em Três Passos

Uma colisão envolvendo dois veículos resultou em um homem gravemente ferido na madrugada desta terça-feira, 21, em Três Passos. A ocorrência foi registrada por volta das 5h, na Avenida Costa e Silva, região central do município.

De acordo com informações apuradas, o impacto ocorreu entre uma motocicleta Honda Bros e uma van Renault Master, na rotatória localizada em frente ao Posto do Nego. Com a força da colisão, o motociclista, com idade estimada entre 20 e 30 anos, acabou ficando preso sob a van, sendo necessário o uso de equipamento de resgate para sua retirada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava ferimento grave na cabeça, com intenso sangramento, respiração irregular e suspeita de traumatismo craniano. Após o atendimento inicial, ele foi levado ao Hospital de Caridade para cuidados médicos.

O motorista da van não sofreu lesões.

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