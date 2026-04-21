Acidente é registrado na BR-468, trevo do Citegem em Bom Progresso
A colisão envolveu dois veículos no trevo que dá acesso da BR-468 a ERS-207 que liga ao município de Humaitá.
Por: Andre EberhardtFonte: MB Notícias
21/04/2026 às 07h19
Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta segunda-feira (20), na BR-468 no trevo do Citegem em Bom Progresso.
De acordo com as informações preliminares, a colisão envolveu dois veículos no trevo que dá acesso da BR-468 a ERS-207 que liga ao município de Humaitá.
Com o impacto, um dos motoristas sofreu escoriações. O outro condutor não se feriu.
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. A Brigada Militar orienta o tráfego através do Comando Rodoviário.
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