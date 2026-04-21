Miraguaí: Motociclista fica ferido em acidente na Avenida Ijuí

Um motociclista ficou ferido por volta das 13h35 desta segunda-feira após um acidente de trânsito na Avenida Ijuí, em frente ao Posto Hermes, em Miraguaí.
Conforme as informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Miraguaí/Tenente Portela quando um veículo Volkswagen Gol realizava uma conversão, momento em que ocorreu a colisão.
Após o impacto, o condutor da motocicleta caiu sobre a pista de rolamento. Ele ficou consciente enquanto aguardava a chegada da equipe do SAMU para receber atendimento.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp