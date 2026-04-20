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Atropelamento deixa pedestre inconsciente e motociclista ferido em Crissiumal

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira e mobilizou equipes de socorro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
20/04/2026 às 15h26
Atropelamento deixa pedestre inconsciente e motociclista ferido em Crissiumal
(Foto: Guia Crissiumal)

Um atropelamento foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, 20 de abril, no município de Crissiumal.

De acordo com as informações, uma moto que seguia pela Rua Redentora acabou colidindo com uma mulher que caminhava pela via, nas proximidades do cruzamento com a Rua Tucunduva.

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde foi acionada para prestar atendimento às vítimas, encaminhando tanto a pedestre quanto o condutor da motocicleta ao Pronto Socorro do Hospital de Caridade. A mulher foi socorrida desacordada, enquanto o motociclista apresentava lesões em um dos braços.

 

 

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