Atropelamento deixa pedestre inconsciente e motociclista ferido em Crissiumal

Um atropelamento foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, 20 de abril, no município de Crissiumal.

De acordo com as informações, uma moto que seguia pela Rua Redentora acabou colidindo com uma mulher que caminhava pela via, nas proximidades do cruzamento com a Rua Tucunduva.

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde foi acionada para prestar atendimento às vítimas, encaminhando tanto a pedestre quanto o condutor da motocicleta ao Pronto Socorro do Hospital de Caridade. A mulher foi socorrida desacordada, enquanto o motociclista apresentava lesões em um dos braços.

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