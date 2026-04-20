Operação da PRF desarticula exploração sexual e resgata menor no RS

Entre os dias 17 e 19 de abril, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma ofensiva voltada ao enfrentamento da exploração sexual em pontos comerciais localizados às margens das rodovias BR-386 e BR-285. Durante a ação, uma adolescente de 16 anos foi retirada de situação de abuso na cidade de Sarandi, além do cumprimento de um mandado de prisão em estabelecimentos na região de Ciríaco.

A iniciativa faz parte da Operação Domiduca, conduzida pela PRF com foco na prevenção e repressão de crimes envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A corporação mantém um trabalho contínuo de identificação e vigilância de áreas com maior incidência dessas ocorrências, permitindo ações direcionadas para resgates e responsabilização dos envolvidos.

Nesta etapa, os agentes vistoriaram 26 locais previamente identificados, abordando mais de 100 pessoas em estabelecimentos próximos às rodovias. Em um dos pontos fiscalizados, em Sarandi, diversas mulheres foram encontradas atuando como profissionais do sexo.

Uma delas afirmou ser maior de idade, porém não apresentou documentos. Após verificação detalhada nos sistemas, os policiais constataram que se tratava de uma menor de 16 anos.

Natural de Manaus, a adolescente relatou que exercia a atividade no local. Ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar, enquanto a responsável pelo estabelecimento foi detida e levada à delegacia, acusada de exploração sexual de menor.

Em outra abordagem, realizada em Ciríaco, uma mulher de 28 anos, oriunda do Paraná, foi identificada com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ela foi presa e encaminhada ao sistema prisional de Passo Fundo.

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