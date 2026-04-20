Carga irregular de soja é interceptada e homem acaba preso em Três Passos

Na tarde da última sexta-feira (17), uma operação realizada pela Brigada Militar de Três Passos, com apoio da Polícia Civil, resultou na apreensão de uma carga de soja transportada de forma ilegal. A ação integrou a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

Com base em informações repassadas pelos setores de inteligência, equipes da Força Tática realizaram a abordagem de um caminhão que transportava cerca de 13 toneladas do grão. Durante a fiscalização, o motorista não apresentou documentação fiscal e não conseguiu comprovar a origem da carga.

Diante da irregularidade, o veículo e a mercadoria foram apreendidos, e o condutor detido. O prejuízo estimado às atividades criminosas ultrapassa os R$ 413 mil.

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