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Menor é apreendido com arma e veículo roubado após ação da Brigada Militar

Abordagem na BR-158 revela ligação com roubo ocorrido em Palmeira das Missões.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio SulBrasileira
20/04/2026 às 10h14
Menor é apreendido com arma e veículo roubado após ação da Brigada Militar
(Foto: Reprodução)

A Brigada Militar de Panambi agiu após receber informações sobre o roubo de um Volkswagen Nivus registrado em Palmeira das Missões. Com base nos dados repassados, os policiais foram informados de que um Fiat Palio branco, com adesivos nas portas, estaria envolvido no crime, o que motivou o deslocamento de uma equipe até a BR-158.

Por volta das 23h40, nas proximidades do frigorífico da Cotripal, os policiais localizaram o veículo suspeito, de placas ISR0I27, e realizaram a abordagem. O motorista foi identificado e, durante a vistoria no automóvel, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de uma touca tipo “ninja” e um boné.

Após verificação, foi constatado que o carro possuía registro de furto/roubo. Diante da situação, o condutor, um adolescente de 15 anos, foi apreendido, encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões para os procedimentos legais.

O veículo foi recolhido e encaminhado ao depósito credenciado.

 

 

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