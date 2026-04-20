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Homem é detido por suspeita de tráfico de drogas em Sede Nova

Abordagem da Brigada Militar resulta na apreensão de cocaína e dinheiro.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
20/04/2026 às 09h15
Homem é detido por suspeita de tráfico de drogas em Sede Nova
(Foto: Divulgação / Brigada Militar)

Na madrugada do último sábado (18), um homem foi preso em Sede Nova durante uma ação da Brigada Militar.

A ocorrência teve início após a abordagem a um veículo. Durante a revista pessoal no motorista, os policiais encontraram sete porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e o suspeito encaminhado, sendo autuado por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

 

 

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