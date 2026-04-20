Homem morre em grave acidente na ERS-155 entre Ajuricaba e Santo Augusto

Um acidente de grandes proporções resultou na morte de um homem na noite de domingo (19), por volta das 20h30, na ERS-155, entre os municípios de Ajuricaba e Santo Augusto, nas proximidades da localidade conhecida como Esquina Irgang.

A vítima foi identificada como Claudir Josino de Castro, de 62 anos. Ele dirigia um automóvel Volkswagen Gol quando acabou colidindo com um caminhão. Após o impacto, o condutor perdeu o domínio da direção, saiu da rodovia e bateu contra uma árvore às margens da via.

Em razão dos ferimentos severos, o motorista não resistiu e faleceu ainda no local do acidente.

Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no atendimento da ocorrência, realizando socorro, controle do tráfego e os procedimentos necessários. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp