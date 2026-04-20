Bebê é ejetado de veículo após capotamento próximo a Barra do Guarita

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 16h30 de sábado (18), nas proximidades do município de Barra do Guarita.
Um veículo ocupado por um casal e um bebê de aproximadamente um mês capotou. Durante o acidente, o bebê foi ejetado do carro, mas, conforme informações preliminares, passa bem.
A mulher foi encaminhada para o bloco cirúrgico, onde deve passar por procedimento no punho.
As circunstâncias exatas do acidente ainda devem ser apuradas.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp