Casal de jovens é socorrido após acidente na BR-468, entre Três Passos e Tiradentes do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo deixou duas pessoas levemente feridas na tarde de sábado, 18, em Três Passos.

O fato aconteceu, por volta das 14h45, no trecho da rodovia entre Três Passos e Tiradentes do Sul (BR-468).

Conforme informações, dois jovens, o piloto de 22 e a caroneira de 18 anos, seguiam em uma Honda CG, na localidade de Esquina Santo Antônio, quando houve a queda da motocicleta sobre a pista.

Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados com escoriações nos braços e pernas ao Hospital de Caridade de Três Passos.





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