Veículo capota e deixa mulher ferida na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo deixou uma mulher ferida na tarde deste sábado, 18, em Tenente Portela. O fato aconteceu no trecho da rodovia entre Tenente Portela e Palmitinho (RSC-472).
Conforme informações, um Hyundai HB20 transitava próximo à Chácara Busnello quando, por motivos desconhecidos, capotou sobre a pista. A condutora, que viajava sozinha, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.
Os Bombeiros Voluntários também foram acionados para atender a ocorrência.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp