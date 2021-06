Congresso é iluminado de roxo para lembrar crianças vítimas de agressão

O Congresso Nacional será iluminado de roxo, a partir desta terça-feira (1º), em alusão ao Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão, celebrado no dia 4 de junho. A iluminação especial foi solicitada pelo Ministério da Saúde.

A data, também conhecida como Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes da Violência e Agressão, foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1982 e representa um marco para alertar sobre as diversas formas de abusos praticados contra crianças e refletir sobre o papel da sociedade em zelar pelo bem-estar delas.

No Brasil, existe uma rede de proteção voltada especificamente para esse público formada pelos conselhos tutelares e pelo Disque 100, serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos.

Dados do governo federal mostram que, em 2019, o Disque 100 registrou 86.837 denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes. Esse número representa 55% do total das denúncias recebidas pela central telefônica no período.