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Veículo pega fogo após colisão com caminhão na ERS-569 em Barra Funda

Ocorrência deixou ao menos um ferido e mobilizou equipes de resgate e bombeiros.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Sarandi
17/04/2026 às 15h01
Veículo pega fogo após colisão com caminhão na ERS-569 em Barra Funda
(Foto: Reprodução / Vídeo)

Um grave acidente foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, 17 de abril, na ERS-569, no município de Barra Funda. A batida envolveu um caminhão e uma camionete, que acabou sendo consumida pelo fogo após o impacto.

Conforme informações iniciais, uma pessoa que estava no veículo utilitário sofreu ferimentos e recebeu atendimento ainda no local por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, a vítima foi levada para atendimento no Hospital Comunitário de Sarandi, vinculado ao Sistema de Saúde Vila Nova.

O utilitário teve perda total devido ao incêndio. Já o Corpo de Bombeiros Militar de Sarandi foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.

(Vídeo: Reprodução / Rádio Sarandi / Mais Nova Sarandi)

 

 

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