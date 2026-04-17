Homem é detido com carga ilegal de cigarros durante ação policial em Tenente Portela

Na noite desta quinta-feira (16/04), durante ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, policiais militares de Vista Gaúcha realizaram a prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com contrabando em Tenente Portela.

O suspeito conduzia um automóvel modelo Kadett, que havia saído da região de fronteira, transportando uma grande quantidade de cigarros de origem ilegal. Ao todo, foram encontrados 11.480 maços no interior do veículo.

Diante da situação, os agentes efetuaram a apreensão da carga, do carro utilizado no transporte e também de um aparelho celular do tipo smartphone.

Segundo estimativas, o prejuízo causado às atividades criminosas ultrapassa os R$ 74 mil.

A ação contou com o apoio de equipes de Tenente Portela e Derrubadas, além da Força Tática. A ocorrência foi registrada por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar.

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