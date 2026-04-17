Aves são resgatadas em condições precárias durante operação em Trindade do Sul

Nesta quinta-feira (16), uma ação conjunta das forças de segurança resultou na identificação de aves mantidas em situação irregular no município de Trindade do Sul, na região norte do Rio Grande do Sul. Durante o cumprimento de um mandado judicial em uma propriedade rural, foram localizados diversos animais presos em estruturas improvisadas de arame.

De acordo com informações do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, os animais estavam amontoados em espaços reduzidos, apresentando sinais claros de desconforto físico, sem qualquer tipo de proteção contra intempéries como chuva e vento.

(Foto: Reprodução / 3º Batalhão de Polícia Ambiental)

Além disso, foi verificado que as aves não tinham acesso à água, agravando ainda mais as condições de sobrevivência. Em alguns casos, os animais apresentavam mutilações na região das esporas, parte localizada na porção traseira das patas.

Um médico veterinário foi chamado ao local para avaliação e elaborou um parecer técnico, confirmando a ocorrência de maus-tratos contra os animais.

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