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Brigada Militar apreende bebidas estrangeiras em operação em Santo Augusto

Carga acima do limite permitido e sem comprovação aduaneira foi localizada em veículo abordado em Santo Augusto

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Brigada Militar
17/04/2026 às 07h23
Brigada Militar apreende bebidas estrangeiras em operação em Santo Augusto
(Foto: Divulgação/Brigada Militar)

A Brigada Militar realizou, na quarta-feira (15), a apreensão de bebidas de origem estrangeira durante uma ação de fiscalização em Santo Augusto. A abordagem ocorreu na ERS-155, onde um veículo foi interceptado pelos policiais.

Durante a revista, os agentes encontraram diversas garrafas transportadas no interior do automóvel. Conforme a corporação, a quantidade excedia o limite permitido pela legislação brasileira e não havia documentação que comprovasse a regular entrada da mercadoria no país.

A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão, que efetuou a apreensão da carga.

 
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