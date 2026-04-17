Brigada Militar apreende bebidas estrangeiras em operação em Santo Augusto

A Brigada Militar realizou, na quarta-feira (15), a apreensão de bebidas de origem estrangeira durante uma ação de fiscalização em Santo Augusto. A abordagem ocorreu na ERS-155, onde um veículo foi interceptado pelos policiais.

Durante a revista, os agentes encontraram diversas garrafas transportadas no interior do automóvel. Conforme a corporação, a quantidade excedia o limite permitido pela legislação brasileira e não havia documentação que comprovasse a regular entrada da mercadoria no país.

A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão, que efetuou a apreensão da carga.