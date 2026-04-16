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MC Poze do Rodo passa por audiência de custódia e é mantido preso

Cantor está no presídio de Benfica, acusado de associação criminosa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/04/2026 às 20h26

A Justiça Federal de São Paulo decidiu manter a prisão do MC Marlon Brendon Coelho Couto Silva, 27 anos, conhecido como Poze do Rodo após audiência de custódia virtual, no presídio José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro.

O cantor está preso no local desde esta quarta-feira (15), quando a Polícia Federal de São Paulo deflagrou a Operação Narcofluxo. Poze do Rodo foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, e encaminhado para a sede da Superintendência da PF, no Rio. De lá, foi encaminhado para o presídio de Benfica, onde está à disposição da Justiça Federal.

O rapper está preso por associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.

Além dele, MC Ryan SP e Raphael Sousa Oliveira, criador do site Choquei, também foram presos na mesma operação. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em transações ilegais.

De acordo com o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que defende Poze do Rodo, a defesa ainda não teve acesso ao conteúdo das acusações que levaram à prisão. “Pelo que entendi, é uma investigação da Polícia Federal de São Paulo junto à Justiça Federal de São Paulo. Os agentes daqui também não sabem do que se trata, já que apenas cumpriram mandados, deram apenas cumprimento à diligência sem saber do conteúdo delas”, disse.

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