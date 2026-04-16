Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo federal prepara programa de combate ao crime organizado

Decreto está em sintonia com a Lei Antifacção, sancionada recentemente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/04/2026 às 16h33

O governo federal deve lançar, nos próximos dias, um programa de combate às facções criminosas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, a pasta está terminando de desenhar o plano, que será batizado de Brasil Contra o Crime Organizado .

“Tenho certeza de que, brevemente, teremos um encontro para detalhar as ações do plano”, disse o ministro durante a entrevista coletiva para divulgação de informações sobre a quarta fase da Operação Compliance Zero , que a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16).

Durante a coletiva, o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas, assegurou que o programa federal vai “atacar o andar de cima”, a exemplo das operações Carbono Oculto, que revelou que o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrou no mercado financeiro, e Compliance Zero, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e fraudes nas negociações entre os bancos Master e de Brasília (BRB),

“Não adianta enfrentarmos a violência apenas nas comunidades, com tiros. Precisamos ter inteligência e integração”, afirmou Lucas. “Esta será a tônica do Brasil Contra o Crime Organizado: a asfixia financeira das organizações criminosas e daqueles que negociam com elas e usam este dinheiro sujo para alimentar o mundo do crime.”


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lei Antifacção

Segundo o secretário nacional, o decreto que está sendo elaborado está em sintonia com a Lei Antifacção , que a Câmara dos Deputados aprovou no fim de fevereiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no mês passado.

A lei prevê o aumento de penas pela participação em organização criminosa ou milícia, além de facilitar a apreensão de bens dos envolvidos.

Também considera facção criminosa toda organização ou grupo de três ou mais pessoas que empregue violência, grave ameaça ou coação para controlar territórios, intimidar populações ou autoridades ou que ataque serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais.

A norma também estabelece que lideranças conectadas a esses crimes deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão de pena fica mais restrita e os líderes de facções terão que cumprir pena ou prisão preventiva em presídios de segurança máxima, entre outras coisas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

MPRJ denuncia policiais por crimes durante operação em favelas do Rio

Eles são acusados de invasão de casas e obstrução de câmeras corporais
Justiça Há 2 horas

PF prendeu 13 pessoas em operações contra fraudes no Master e no BRB

Ex-presidente do BRB foi preso nesta quinta-feira

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 2 horas

STF tem maioria para derrubar lei de SC que proibiu cotas raciais

Julgamento virtual será finalizado nesta sexta-feira

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Corte italiana dá novo parecer a favor da extradição de Carla Zambelli

Decisão final sobre extradição caberá ao ministro da Justiça italiano
Justiça Há 6 horas

Ex-presidente do BRB acertou propina de R$ 146 mi, diz Polícia Federal

Acordo teria sido feito com dono do Master, Daniel Vorcaro

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
2.91 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Sociedade Há 20 minutos

Abril Verde reforça cultura de prevenção na construção civil
Câmara Há 20 minutos

Proposta de Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador pode reduzir mortes e doenças no trabalho, dizem especialistas
Senado Federal Há 20 minutos

Preservação ambiental como atividade rural para fins de IR vai à CMA
Geral Há 20 minutos

SP anuncia nomeação da primeira comandante-geral da PM de SP
Senado Federal Há 20 minutos

Avança projeto que prevê combate ao desperdício de alimentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,05%
Euro
R$ 5,88 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,144,06 +0,53%
Ibovespa
196,818,60 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias