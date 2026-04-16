Quinta, 16 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ex-presidente do BRB acertou propina de R$ 146 mi, diz Polícia Federal

Acordo teria sido feito com dono do Master, Daniel Vorcaro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/04/2026 às 12h08

O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa teria combinado com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o recebimento de propina estimada em R$ 146,5 milhões. A informação consta na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a prisão de Costa realizada hoje (16) pela Polícia Federal, na quarta fase da Operação Compliance.

O valor seria recebido por meio de quatro imóveis de alto padrão em São Paulo e dois em Brasília. A Polícia Federal disse ter rastreado, até o momento, o pagamento de ao menos R$ 74 milhões.

O restante da propina só não teria sido pago em razão de Vorcaro ter descoberto a abertura de procedimento investigatório na PF justamente sobre os pagamentos feitos a Costa. Segundo os investigadores, o banqueiro travou os repasses após ser informado sobre tal procedimento sigiloso .

Ainda segundo a PF, Vorcaro recebeu de seu funcionário Felipe Mourão, em 24 de junho de 2025, uma cópia da investigação, por meio do aplicativo WhatsApp.

A data é posterior à interrupção dos pagamentos, feita em maio, mas Mendonça deu crédito à versão da PF, afirmando que “o conjunto de elementos informativos colhidos até o momento aponta a alta probabilidade de que ele tenha tido ciência da instauração do procedimento antes do recebimento das respectivas cópias”.

Além de Costa, foi preso também o advogado Daniel Monteiro, apontado como seu testa de ferro e que teria recebido, pessoalmente, R$ 86,1 milhões em proveito ilegal.

A prisão preventiva dos dois foi feita com base na “permanência dos atos de ocultação patrimonial, o risco de interferência na instrução, a possibilidade de rearticulação da engrenagem financeira e jurídica do esquema, além da necessidade de assegurar a ordem pública, a ordem econômica e a efetividade da persecução penal”, escreveu Mendonça.

A contrapartida para a propina seria que Paulo Henrique Costa usasse os recursos do BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal, para comprar carteiras de crédito falsas do Banco Master.

Até o momento, sabe-se que ao menos R$ 12,2 bilhões em carteiras ruins foram comprados, mas o número exato ainda não foi apresentado pelo BRB e pode ser maior.

Desde que foi deflagrada, a Compliance Zero investiga a existência de uma engrenagem ilícita concebida para viabilizar a fabricação, venda e cessão de carteiras de crédito fictícias do Banco Master ao BRB.

Defesa

Em frente à casa em que Costa foi preso, o advogado Cleber Lopes disse que a defesa “não considera essa hipótese como válida”, referindo-se ao pagamento de propina.

“A defesa considera que o Paulo Henrique não representa nenhum perigo para a instrução ou para aplicação da lei penal. Não há notícia de que ele tenha praticado qualquer ato que pudesse atentar contra a instrução criminal”, afirmou o defensor.

* Matéria alterada às 11h47 para acrescentar declaração da defesa de Paulo Henrique Costa

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Polícia Federal deflagra a 4ª fase da Operação Compliance Zero

Policiais cumprem mandados judiciais em São Paulo e no DF

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Justiça condena a 18 anos de prisão 3º acusado da morte de congolês

Crime ocorreu em 2022, em quiosque na Barra da Tijuca

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

Justiça nega liminar para suspender eleição para presidência da Alerj

Votação está marcada para sexta-feira

 © Gustavo Moreno/STF
Justiça Há 15 horas

Ex-deputado Ramagem é solto após ficar dois dias preso nos EUA

Ele é alvo de um pedido de extradição feito pelo governo brasileiro
Justiça Há 16 horas

Ratinho responderá no TRE-SP por violência política contra deputada

Comunicador já respondeu a ação pelo mesmo episódio na justiça comum

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 26°
23° Sensação
3.26 km/h Vento
86% Umidade
100% (2.59mm) Chance chuva
06h52 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sexta
26° 14°
Sábado
28° 13°
Domingo
30° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
25° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CRE vai aos Estados Unidos acompanhar situação de brasileiros custodiados
Senado Federal Há 5 minutos

Poderes devem se unir para proteger crianças indígenas, aponta debate na CDH
Senado Federal Há 25 minutos

CDH aprova texto que suspende regras sobre identidade de gênero em escolas
Política Há 25 minutos

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal
Câmara Há 40 minutos

Câmara aprova mais recursos para órgãos de trânsito, texto vai à sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 +0,30%
Euro
R$ 5,89 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 395,960,92 -0,02%
Ibovespa
196,980,73 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2996 (14/04/26)
07
09
27
38
49
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 7002 (15/04/26)
04
15
34
49
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3662 (15/04/26)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2912 (15/04/26)
02
04
05
22
35
41
47
53
56
60
63
68
69
81
83
84
88
91
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2945 (15/04/26)
06
08
09
17
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias