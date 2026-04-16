Homem morre em acidente de trabalho no interior de Humaitá

Um homem morreu na tarde desta quarta-feira (15) após um acidente de trabalho no interior de Humaitá. O caso foi registrado por volta das 16h45min, em uma propriedade localizada na comunidade de Linha Pescador.

A vítima foi identificada como Izidoro Weschenfelder, de 55 anos. Ele foi atingido na região da cabeça por um poste metálico durante a ocorrência.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá esteve no local e confirmou o óbito. A ocorrência também contou com atendimento da Brigada Militar e da Polícia Civil.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado para necropsia e demais trâmites legais.