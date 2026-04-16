Homem morre em acidente de trabalho no interior de Humaitá
Vítima de 55 anos foi atingida na cabeça por poste metálico em propriedade rural da Linha Pescador
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal província com informações Rádio Alto Uruguai
16/04/2026 às 11h28
Um homem morreu na tarde desta quarta-feira (15) após um acidente de trabalho no interior de Humaitá. O caso foi registrado por volta das 16h45min, em uma propriedade localizada na comunidade de Linha Pescador.
A vítima foi identificada como Izidoro Weschenfelder, de 55 anos. Ele foi atingido na região da cabeça por um poste metálico durante a ocorrência.
As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá esteve no local e confirmou o óbito. A ocorrência também contou com atendimento da Brigada Militar e da Polícia Civil.
Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado para necropsia e demais trâmites legais.
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