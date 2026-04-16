Contaminação em rio provoca morte de peixes e prejuízos no interior de Frederico Westphalen

Uma ocorrência de impacto ambiental foi registrada nesta quarta-feira, 15 de abril, no Rio Lambedor, em Frederico Westphalen. A situação teria sido provocada pelo despejo de substância química, resultando na poluição das águas.

A atuação das autoridades começou após uma denúncia, levando equipes da Brigada Militar até a localidade de Linha Barra Grande, na zona rural do município. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais perceberam um cheiro intenso de produto químico, além de mudanças visíveis na tonalidade da água, indicando contaminação.

Durante a averiguação, foi identificada a morte de vários peixes em um trecho de aproximadamente 100 metros do rio. A situação também trouxe prejuízos a produtores rurais da região, que dependem da água para o consumo de animais e outras atividades no campo.

Diante do cenário, foi registrado boletim de ocorrência, com documentação fotográfica para auxiliar na investigação. O caso será encaminhado à Fundação Estadual de Proteção Ambiental, responsável por realizar exames técnicos que irão apontar a origem e o tipo da substância poluente.

A ocorrência foi atendida por integrantes do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, que seguem acompanhando o caso.

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