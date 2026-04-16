Suspeito de tentativa de estupro e roubo é preso em Campo Novo

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira, um mandado de prisão temporária contra um indivíduo suspeito de envolvimento em crimes de tentativa de estupro e roubo consumado. A ação foi realizada por meio das Delegacias de Polícia de Campo Novo e Carlos Barbosa.

De acordo com as autoridades, os crimes investigados ocorreram em dezembro do ano passado, no município de Sede Nova. Após a identificação do suspeito, a Justiça autorizou a prisão temporária, que foi cumprida nesta manhã.

Após os procedimentos legais, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Polícia Civil enquanto prosseguem as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Campo Novo.







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