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Acidente de trânsito com motocicleta deixa mulher ferida na BR-468, em Três Passos

O fato aconteceu na BR-468, nas proximidades da Heeller Escavações, no bairro Érico Veríssimo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Três Passos News
16/04/2026 às 07h41
Acidente de trânsito com motocicleta deixa mulher ferida na BR-468, em Três Passos
(Foto: Sistema Província)

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo deixou uma pessoa ferida nesta quarta-feira, 15, em Três Passos. O fato aconteceu na BR-468, nas proximidades da Heeller Escavações, no bairro Érico Veríssimo.

Conforme informações, uma mulher de 36 anos teria sofrido uma queda de motocicleta. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico ao Hospital de Caridade.


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