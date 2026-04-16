Acidente de trânsito com motocicleta deixa mulher ferida na BR-468, em Três Passos

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo deixou uma pessoa ferida nesta quarta-feira, 15, em Três Passos. O fato aconteceu na BR-468, nas proximidades da Heeller Escavações, no bairro Érico Veríssimo.

Conforme informações, uma mulher de 36 anos teria sofrido uma queda de motocicleta. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento médico ao Hospital de Caridade.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsAp