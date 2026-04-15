Suspeito de crimes graves é preso durante operação em Sede Nova

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (15), um mandado de prisão temporária contra um indivíduo investigado por crimes graves ocorridos no município de Sede Nova, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com as autoridades, o suspeito é apontado como possível autor de uma tentativa de estupro e também de um roubo consumado, ambos registrados em dezembro do ano passado. Os crimes são alvo de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Campo Novo.

A prisão foi realizada por equipes das Delegacias de Polícia de Campo Novo e de Carlos Barbosa, que atuaram de forma integrada para localizar o investigado.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

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