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Funcionária de hospital é alvo de investigação por desvio de materiais em Cruz Alta

Ação da Polícia Civil apreende remédios e itens hospitalares na casa da suspeita.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
15/04/2026 às 09h21
Funcionária de hospital é alvo de investigação por desvio de materiais em Cruz Alta
(Foto: Polícia Civil)

Uma trabalhadora vinculada ao Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, passou a ser investigada sob suspeita de subtrair medicamentos e equipamentos da instituição de saúde.

Na tarde de terça-feira, agentes da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia do município, cumpriram ordem judicial de busca e apreensão na residência da investigada. No local, foram localizados diversos remédios e objetos que, segundo as autoridades, pertencem ao hospital.

A mulher foi conduzida para prestar esclarecimentos na delegacia e, após o depoimento, foi liberada. Agora, caberá ao hospital confirmar oficialmente a origem dos itens recolhidos, para que possam ser devolvidos à instituição.

Concluídas as etapas legais, o procedimento investigativo será encaminhado ao Poder Judiciário, que dará sequência ao processo conforme a legislação vigente.

 

 

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