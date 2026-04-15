Funcionária de hospital é alvo de investigação por desvio de materiais em Cruz Alta

Uma trabalhadora vinculada ao Hospital São Vicente de Paula, em Cruz Alta, passou a ser investigada sob suspeita de subtrair medicamentos e equipamentos da instituição de saúde.

Na tarde de terça-feira, agentes da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia do município, cumpriram ordem judicial de busca e apreensão na residência da investigada. No local, foram localizados diversos remédios e objetos que, segundo as autoridades, pertencem ao hospital.

A mulher foi conduzida para prestar esclarecimentos na delegacia e, após o depoimento, foi liberada. Agora, caberá ao hospital confirmar oficialmente a origem dos itens recolhidos, para que possam ser devolvidos à instituição.

Concluídas as etapas legais, o procedimento investigativo será encaminhado ao Poder Judiciário, que dará sequência ao processo conforme a legislação vigente.

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