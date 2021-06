Índice de Preços ao Produtor (IPP), encerra mês de abril em 1,89%

A inflação de produtos industrializados, medida pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP), encerrou o mês de abril em 1,89%. A taxa é inferior à registrada em março, que ficou em 4,63%. Na comparação mês a mês, o resultado de abril é o 21 IPP positivo consecutivo.

A pesquisa, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, sem levar em conta os impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e de transformação.

Analista da pesquisa, Murilo Alvim destaca que a desaceleração registrada no mês avaliado está relacionada à queda no preço do dólar.

Por outro lado, houve alta de preço em 18 das 24 atividades pesquisadas. Destaque para produtos químicos, alimentos, metalurgia e metal.

De acordo com o levantamento, o setor de alimentos foi afetado principalmente pela alta da soja e seus derivados, assim como pelo aumento das carnes bovina e de aves, que tiveram uma maior demanda externa.