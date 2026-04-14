Ação conjunta apreende mais de 15 quilos de maconha em Três de Maio

Uma ofensiva integrada entre a Polícia Civil e a Brigada Militar de Três de Maio, realizada na madrugada desta terça-feira, dia 14, resultou na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes de circulação no bairro ProMorar.

Após denúncias indicando que uma residência, utilizada também como bar, estaria sendo usada para guardar drogas, os agentes passaram a vigiar o imóvel por cerca de quatro horas. Por volta de 00h30, dois indivíduos chegaram ao local, entraram e saíram logo em seguida carregando mochilas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram seis tabletes de maconha em cada mochila. Os suspeitos foram presos em flagrante. Na sequência, dentro do imóvel, o proprietário do estabelecimento também foi detido, já que com ele foram encontrados outros 10 tabletes da droga, além de uma balança utilizada para pesagem.

O dono do bar, de 27 anos, que já fazia uso de tornozeleira eletrônica por envolvimento em outros crimes, e um jovem de 20 anos foram encaminhados ao Presídio de Santa Rosa. Já um adolescente de 16 anos, que também participava da ação, foi apreendido e entregue ao Conselho Tutelar e aos responsáveis legais.

No total, foram recolhidos 22 tabletes de maconha, somando aproximadamente 15,5 quilos, com valor estimado em cerca de 50 mil reais.

A Polícia Civil destaca que a população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do WhatsApp (55) 98404-9083, garantindo total sigilo.

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