Motorista fica ferido após capotamento no interior de Esperança do Sul

Um sinistro de trânsito foi registrado no começo da noite de segunda-feira, dia 13, no município de Esperança do Sul. A ocorrência foi atendida por volta das 19h35, na localidade de Linha Fátima, área do interior.

De acordo com as informações, o condutor de um automóvel Peugeot recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, apresentando dores na região do ombro esquerdo.

Segundo relato do próprio motorista, ele perdeu o controle da direção após tentar evitar a colisão com um animal que estava na via, o que resultou no capotamento do veículo.

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