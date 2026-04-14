Capotamento é registrado no bairro Fensterseifer, em Panambi

Um capotamento foi registrado por volta das 22h desta segunda-feira (13), na Rua 25 de Julho, no bairro Fensterseifer, em Panambi, na região norte da cidade.
De acordo com informações apuradas no local, o veículo, um Citroën C3 de cor cinza, seguia no sentido bairro–centro quando o condutor teria desviado de um cachorro que estava sobre a pista. Durante a manobra, ele perdeu o controle, saiu da via, caiu em um barranco e capotou.
O automóvel ficou com as rodas para cima, escorado em árvores, a cerca de 50 metros de uma residência.
A Brigada Militar foi acionada, mas ao chegar ao local não encontrou o motorista. Conforme relatos de populares, ele teria sido socorrido por terceiros e encaminhado até a UPA para atendimento médico.
