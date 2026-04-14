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Homem natural de Crissiumal foi morto em Marques de Souza

Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu após dar entrada no hospital.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal Com informações do Grupo A Hora
14/04/2026 às 09h01
Homem natural de Crissiumal foi morto em Marques de Souza
(Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 39 anos foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira, 14, na localidade de Picada Wassen, interior de Marques de Souza.

A vítima foi identificada como Jair Hindersmann Paiano, natural de Crissiumal. De acordo com as informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 3h. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado por vizinhos ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o atendimento, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Lajeado para a realização de necropsia.

Uma jovem de 22 anos foi detida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e conduzida à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado, onde foi feito o registro da ocorrência. A faca utilizada no crime foi apreendida.

 

 

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