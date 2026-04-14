Esposa de empresário e músico da Banda Alma Nova morre em acidente de trânsito na serra gaúcha

Daiane Rudineia Luz Lazzaretti, esposa do empresário e músico Mezza, da Banda Alma Nova morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira, 13, por volta das 20h15min, no KM-230 da BR-470, na divisa entre Garibaldi e Carlos Barbosa, na serra gaúcha.

Ela conduzia um SpaceFox no sentido Carlos Barbosa–Garibaldi quando colidiu frontalmente com uma carreta com placas de São Paulo, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o carro saiu da pista e tombou. A motorista morreu no local, e o veículo ficou completamente destruído.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Geral de Perícia (IGP) estiveram no local, assim como a Polícia Civil, que por meio da Delegacia de Garibaldi ficará com a investigação do caso.

Os Bombeiros Voluntários de Garibaldi, SAMU Carlos Barbosa e CSG também estiveram presentes. Daiane deixa um filho e um neto.

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