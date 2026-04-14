Terça, 14 de Abril de 2026
17°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TSE retoma julgamento que pode cassar governador de Roraima

Antonio Denarium pode ficar inelegível para eleições de outubro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/04/2026 às 08h43
TSE retoma julgamento que pode cassar governador de Roraima
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira (14), às 19h, o julgamento que pode tornar o ex-governador de Roraima, Antonio Denarium, inelegível para disputar as eleições de outubro e cassar o mandato do atual governador do estado, Edilson Damião, por abuso de poder nas eleições de 2022.

O caso começou a ser analisado em agosto de 2024 e já foi suspenso duas vezes por pedidos de vista.

Na semana passada, Denarium renunciou ao cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de outubro, conforme determina o prazo de desincompatibilização definido pela legislação eleitoral.

Com a saída, Damião, que era vice-governador, assumiu o comando do governo estadual.

Até o momento, o placar do julgamento está 2 votos a 0 pela cassação da chapa. Os votos foram proferidos pela relatora, Maria Isabel Galotti, que já deixou o tribunal, e o ministro André Mendonça. Faltam os votos de cinco ministros.

Se a maioria dos ministros mantiver o entendimento, o TSE poderá determinar novas eleições para mandato-tampão de governador do estado.

Acusação

O TSE julga um recurso protocolado pela defesa do governador. Em 2023, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou o mandato de Denarium e de seu vice por entender que houve ilegalidade na distribuição de cestas básicas e benefícios para reforma de casas durante o ano eleitoral.

Em agosto de 2024, a relatora votou pela cassação do governador.

Em novembro do ano passado, André Mendonça também votou pela cassação da chapa.

Após o voto, Nunes Marques pediu vista e interrompeu a análise do caso. Marques será o próximo a votar.

Defesa

Durante a tramitação do processo, a defesa do governador pediu a anulação da decisão que cassou o mandato e disse que não houve irregularidades na distribuição dos benefícios. Segundo os advogados, não houve a criação de novos programas sociais, mas a reunião dos já existentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 40 segundos

Ministro Nunes Marques abre inquérito contra Marco Buzzi, do STJ

Objetivo é apurar denúncias de assédio sexual

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

TSE elege Nunes Marques presidente da Corte; Mendonça será vice

Votação simbólica será nesta terça-feira (14), às 19h

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Presidente do Rioprevidência é exonerado pelo governador em exercício

Ministério Público pediu o afastamento de Nicholas Cardoso

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 17 horas

Cármen Lúcia diz que é aconselhada a deixar STF por ataques machistas

Ministra cita ameaças sofridas pelos integrantes da Corte
Justiça Há 18 horas

Julgamento de réus pela morte de mãe Bernadete será retomado amanhã

Devem ser realizados debates com acusação e defesa

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 29°
29° Sensação
2.79 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
25° 18°
Quinta
25° 17°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 14°
Domingo
30° 13°
Últimas notícias
Meio Ambiente Há 6 minutos

Mutirão de limpeza do Rio Uruguai chega à 8ª edição
Política Há 19 minutos

Relator da CPI do Crime pede intervenção federal no Rio de Janeiro
Câmara Há 19 minutos

Nova lei aumenta fiscalização sobre clubes formadores de atletas
Tecnologia Há 37 minutos

Fornecedores locais fortalecem revenda online no Brasil
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova projeto que prevê indenização a entidades formadoras de jovens atletas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,19%
Euro
R$ 5,88 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 397,515,36 +2,77%
Ibovespa
198,458,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7000 (13/04/26)
20
30
53
56
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3660 (13/04/26)
01
02
05
06
07
08
10
11
12
14
17
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2911 (13/04/26)
01
08
10
13
17
20
27
29
31
33
36
39
42
47
49
55
61
68
79
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2944 (13/04/26)
11
13
17
29
30
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias