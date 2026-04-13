Segunda, 13 de Abril de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Irregularidade na CNH de caminhoneiro é apontada após morte de adolescente em rodovia

Adolescente de 13 anos foi atingido por parte de equipamento transportado enquanto seguia para o ponto de ônibus

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Sepé
13/04/2026 às 15h21
Irregularidade na CNH de caminhoneiro é apontada após morte de adolescente em rodovia
(Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou uma irregularidade na habilitação do motorista envolvido no acidente que resultou na morte do adolescente Jesus Davi Vieira Garcia, de 13 anos. O fato ocorreu na última sexta-feira (10), na BR-285, em Vitória das Missões.

De acordo com a PRF, o condutor da carreta prancha que transportava um pulverizador não possuía a categoria de habilitação exigida para dirigir o tipo de veículo. Um dos braços do equipamento transportado atingiu o adolescente, que morreu ainda no local.

Jesus Davi havia saído de casa para pegar o transporte escolar e caminhava pelo acostamento da rodovia, em direção à parada de ônibus, localizada a cerca de 150 metros da residência da família, na localidade de Esquina Rolim de Moura.

Conforme o chefe da delegacia da PRF em Ijuí, Vilmar Keske, por se tratar de um veículo articulado com unidade acoplada superior a 6 mil quilos, o motorista deveria possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E. No entanto, foi constatado que ele estava habilitado apenas na categoria D.

Além da irregularidade na habilitação, outras inconsistências relacionadas ao veículo seguem sendo apuradas pelas autoridades.

A delegada Maria Rosane Fontella Nunes informou que a Delegacia de Polícia de Entre-Ijuís está reunindo informações da PRF e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Segundo a delegada, os dois motoristas envolvidos deverão ser ouvidos, já que, antes do atropelamento, outra carreta teria colidido com o veículo que acabou atingindo o adolescente.

A investigação busca esclarecer a dinâmica completa do acidente, as responsabilidades dos envolvidos e se houve outras infrações que possam ter contribuído para a morte do menino.

O inquérito busca detalhar como o acidente aconteceu, identificar responsabilidades e verificar se houve outras condutas irregulares que possam ter relação com a morte do adolescente.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Brigada Militar)
Trânsito Há 7 horas

Acidente de trânsito com morte é registrado em Santa Rosa

Condutor de 43 anos morreu após saída de pista e colisão contra árvore na RS-344.

 (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)
Incêndio Há 7 horas

Casa é destruída por incêndio de grandes proporções no interior de Três de Maio

Suspeita de ação criminosa será investigada após relatos de movimentação estranha

 (Foto: Divulgação / Sejuri)
Segurança Pública Há 8 horas

Forças policiais fazem grande operação após fuga de detento em Chapecó

Buscas mobilizam dezenas de agentes, helicóptero, drones e cães farejadores

 (Foto: Reprodução / Panambi News)
Violência Urbana Há 8 horas

Homem sofre tentativa de homicídio em Panambi

Caso registrado como tentativa de homicídio mobilizou Brigada Militar.

 (Foto: Corpo de Bombeiros Militar)
Trânsito Há 9 horas

Veículo capota em estrada do interior de Tiradentes do Sul e idosos são socorridos

Casal de 73 anos foi levado ao hospital após atendimento dos bombeiros

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
25° Sensação
0.14 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Terça
27° 17°
Quarta
26° 18°
Quinta
22° 17°
Sexta
25° 14°
Sábado
27° 12°
Últimas notícias
Sociedade Há 3 minutos

Luto pode aumentar risco de doenças e afetar a saúde
Economia Há 3 minutos

Nova versão do Desenrola será lançada após viagem de Lula, diz Durigan
Política Há 3 minutos

Lula lidera comitiva à Europa para encontros políticos e comerciais
Tecnologia Há 18 minutos

IA na educação é tema de Summit na Bett Brasil 2026
Senado Federal Há 18 minutos

Fato: Lei Felca existe? Veja o que o Senado aprovou sobre proteção digital de crianças

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,00 -0,15%
Euro
R$ 5,87 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,78%
Bitcoin
R$ 387,572,68 +0,08%
Ibovespa
198,000,70 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2995 (11/04/26)
08
29
42
49
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6999 (11/04/26)
02
03
24
29
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3659 (11/04/26)
03
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2910 (10/04/26)
00
05
06
07
10
14
16
23
28
51
53
54
55
60
67
75
80
83
86
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2943 (10/04/26)
09
16
18
20
23
28
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias