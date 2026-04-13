Irregularidade na CNH de caminhoneiro é apontada após morte de adolescente em rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou uma irregularidade na habilitação do motorista envolvido no acidente que resultou na morte do adolescente Jesus Davi Vieira Garcia, de 13 anos. O fato ocorreu na última sexta-feira (10), na BR-285, em Vitória das Missões.

De acordo com a PRF, o condutor da carreta prancha que transportava um pulverizador não possuía a categoria de habilitação exigida para dirigir o tipo de veículo. Um dos braços do equipamento transportado atingiu o adolescente, que morreu ainda no local.

Jesus Davi havia saído de casa para pegar o transporte escolar e caminhava pelo acostamento da rodovia, em direção à parada de ônibus, localizada a cerca de 150 metros da residência da família, na localidade de Esquina Rolim de Moura.

Conforme o chefe da delegacia da PRF em Ijuí, Vilmar Keske, por se tratar de um veículo articulado com unidade acoplada superior a 6 mil quilos, o motorista deveria possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E. No entanto, foi constatado que ele estava habilitado apenas na categoria D.

Além da irregularidade na habilitação, outras inconsistências relacionadas ao veículo seguem sendo apuradas pelas autoridades.

A delegada Maria Rosane Fontella Nunes informou que a Delegacia de Polícia de Entre-Ijuís está reunindo informações da PRF e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Segundo a delegada, os dois motoristas envolvidos deverão ser ouvidos, já que, antes do atropelamento, outra carreta teria colidido com o veículo que acabou atingindo o adolescente.

A investigação busca esclarecer a dinâmica completa do acidente, as responsabilidades dos envolvidos e se houve outras infrações que possam ter contribuído para a morte do menino.

O inquérito busca detalhar como o acidente aconteceu, identificar responsabilidades e verificar se houve outras condutas irregulares que possam ter relação com a morte do adolescente.

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