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Acidente de trânsito com morte é registrado em Santa Rosa

Condutor de 43 anos morreu após saída de pista e colisão contra árvore na RS-344.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
13/04/2026 às 11h01
Acidente de trânsito com morte é registrado em Santa Rosa
(Foto: Divulgação / Brigada Militar)

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (13), na RS-344, em Santa Rosa, no trecho próximo ao trevo de acesso ao anel rodoviário, no sentido Giruá/Santa Rosa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), por meio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar – Pelotão de Santa Rosa, foi acionado por volta das 6h08 para atender a ocorrência.

No local, foi constatada uma saída de pista envolvendo um veículo Fiat Uno, que acabou colidindo contra uma árvore às margens da rodovia.

Durante as buscas nas proximidades, a vítima, identificada como L.A.S., de 43 anos, foi localizada fora do veículo, em meio à vegetação, já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado ainda no local.

Atenderam a ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Estadual, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil, que ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente.

 

 

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