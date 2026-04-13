Casa é destruída por incêndio de grandes proporções no interior de Três de Maio

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite deste domingo (12), na localidade de Nossa Senhra das Dores, distrito de Consolata, no interior de Três de Maio.

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 11º Batalhão de Bombeiros Militar – Pelotão de Três de Maio, foi acionado por volta das 20h50 para atender a ocorrência em uma residência de madeira, situada a cerca de 30 quilômetros da base do pelotão.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que a casa, com aproximadamente 80 metros quadrados, já estava completamente tomada pelas chamas. O imóvel foi totalmente destruído, resultando em perda total.

O proprietário, que é o único morador da residência, não estava no local no momento do incêndio e não ficou ferido.

Para o combate e rescaldo, foram utilizados cerca de 4,5 mil litros de água.

Segundo relatos de vizinhos e amigos, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Um veículo considerado suspeito teria sido visto circulando nas proximidades pouco antes do início do fogo. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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