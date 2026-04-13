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Forças policiais fazem grande operação após fuga de detento em Chapecó

Buscas mobilizam dezenas de agentes, helicóptero, drones e cães farejadores

Por: Marcelino Antunes Fonte: Clic RDC
13/04/2026 às 10h16
Forças policiais fazem grande operação após fuga de detento em Chapecó
(Foto: Divulgação / Sejuri)

Uma ampla ação de segurança movimentou diferentes forças policiais na tarde deste domingo, dia 12, em Chapecó, após a evasão de um preso do sistema penitenciário local.

Entre 40 e 50 profissionais participam da operação, reunindo equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal e também agentes socioeducativos. A mobilização conta ainda com suporte aéreo do helicóptero do SAER, além da utilização de drones e cães treinados para auxiliar na localização do foragido.

Conforme as primeiras informações, a fuga ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas. Há indícios de que o detento tenha se deslocado para uma área de mata nas proximidades do presídio, local que passou a concentrar os trabalhos das equipes.

As buscas acontecem em várias frentes. Enquanto grupos especializados realizam varreduras dentro da vegetação, outras equipes fazem o cerco na região, utilizando estratégias que combinam patrulhamento terrestre e monitoramento aéreo.

A colaboração da comunidade é considerada importante. Informações que possam ajudar na recaptura podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.

Nota oficial

A Secretaria de Justiça e Reintegração Social informou que a fuga foi registrada no Presídio Masculino de Chapecó durante a tarde de domingo.

O detento, identificado como Vanderlei Cardoso da Silva, deixou a unidade por volta das 14h e não foi encontrado durante a conferência interna.

As forças de segurança foram acionadas imediatamente, com atuação da Polícia Penal de Santa Catarina, incluindo o Núcleo de Operações Táticas, além do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. As buscas seguem até que o foragido seja localizado e recapturado.

 

 

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