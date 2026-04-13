Homem sofre tentativa de homicídio em Panambi

Um jovem de 25 anos foi encaminhado ao Pronto Socorro do hospital de Panambi por volta das 23h45 deste domingo, dia 12, após ser atingido por disparos de arma de fogo. Conforme informações iniciais, ele apresentava ferimentos na região do tórax e também no maxilar.

Após avaliação médica, a gravidade do quadro levou ao acionamento imediato da equipe cirúrgica, sendo necessária intervenção de urgência ainda durante a madrugada.

Paralelamente, uma guarnição da Brigada Militar realizou buscas no local indicado pela vítima. Segundo relato, o ataque ocorreu em frente à sua residência, situada na localidade de Linha Brasil, na região Norte do município, momento em que foi surpreendido pelos tiros, possivelmente efetuados com uma pistola. Logo após os disparos, o autor fugiu em um veículo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil como tentativa de homicídio. Depois do procedimento cirúrgico, o homem permaneceu em observação na sala de recuperação, havendo a possibilidade de transferência para um hospital de maior complexidade, em razão da gravidade dos ferimentos.

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