Ospa volta a se apresentar com público no próximo sábado (5)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), voltará a se apresentar com a presença de público na Casa da Ospa no próximo sábado (5/6), às 17h. Para esta ocasião especial, a pianista convidada Catarina Domenici se junta à orquestra para interpretar obras de Dmitri Shostakovich e Franz Schubert, sob regência do diretor artístico e maestro Evandro Matté. Não haverá cobrança de ingresso, apenas a doação de 1 quilo de alimento perecível. A retirada de ingressos poderá ser feita no local, na sexta-feira (4/6), das 12h às 17h, e no sábado (5/6), das 9h até o horário do concerto.

Em acordo com as orientações do governo do Estado referentes à pandemia de Covid-19, o evento seguirá os seguintes protocolos de segurança: ocupação de 15% da capacidade da Casa da Ospa, distanciamento entre as poltronas, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada e disponibilização de álcool gel aos visitantes.

Também será possível acompanhar o concerto de longe: a Ospa seguirá realizando a transmissão gratuita e ao vivo dos concertos todos os sábados, às 17h, pelocanal da orquestra no YouTubee pela plataforma#CulturaEmCasa.

A última vez em que a Ospa encontrou seu público foi em 7 de março do ano passado. O evento marcou a abertura da temporada 2020, que teve de ser interrompida. A programação original, que incluía as comemorações de 70 anos da Ospa e as homenagens aos 250 anos de Ludwig Van Beethoven, foi adaptada à nova realidade, dando origem ao Ospa Live – o primeiro projeto on-line da história da orquestra rendeu 34 concertos transmitidos ao vivo queseguem disponíveis no YouTube.

Sobre o programa

Para o dia 5 de junho, a Ospa retoma o programa que estava previsto para a abertura da temporada 2021, em 27 de março, mas precisou ser adiado. O concerto terá regência do maestro Evandro Matté e, como solistas, a pianista Catarina Domenici e o trompetista da Ospa Elieser Fernandes Ribeiro.

A orquestra executaráConcerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35, do russo Dmitri Shostakovich, um dos gênios da música do século 20. A obra estreou em 15 de outubro de 1933, com o próprio compositor ao piano e a Orquestra Filarmônica de Leningrado sob a regência de Fritz Stiedri.

Em seguida, a orquestra interpreta aSinfonia nº 5 em si bemol maior, d. 485, de Franz Schubert. Apenas 31 anos de vida bastaram para o compositor austríaco cravar seu nome na história da música, com centenas de composições catalogadas em diferentes gêneros. Mas a fama veio depois da morte, impulsionada pela divulgação de nomes como Schumann e Brahms. Composta em 1816, a Sinfonia nº 5 teve sua primeira audição pública em Viena, a 17 de outubro de 1841, 13 anos após a morte de Schubert.

SERVIÇO

• O quê:primeiro concerto da Série Casa da Ospa – Temporada 2021

• Quando:sábado (5/6), às 17h, com abertura das portas às 16h (o acesso não será permitido após o início do concerto)

• Onde:Casa da Ospa – Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) – Av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas

• Entrada:1 quilo de alimento não perecível a ser entregue no momento de retirada do ingresso. A retirada de ingressos pode ser feita apenas na bilheteria da Casa da Ospa na sexta-feira (4/6), das 12h às 17h, e no sábado (5/6), das 9h até o horário do concerto, com limite de dois ingressos por CPF e sujeita à disponibilidade.

• Acessibilidade:a Casa da Ospa oferece acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas em braile.

• Na internet:ao vivo, gratuitamente, emyoutube.com/ospaRSe pela plataformaculturaemcasa.com.br

• Informações: pelo siteospa.org.brou pelo telefone (51) 3222-7387.



PROGRAMA

Regência:Evandro Matté

Solistas:Catarina Domenici (piano) e Elieser Fernandes Ribeiro (trompete)



• Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Concerto para piano nº 1 em dó menor, op. 35

I. Allegro moderato

II. Lento

III. Moderato

IV. Allegro con brio

• Franz Schubert (1797-1828)

Sinfonia nº 5 em si bemol maior, d. 485

I. Allegro

II. Andante con moto

III. Menuetto. Allegro molto – trio

IV. Allegro vivace