Veículo capota em estrada do interior de Tiradentes do Sul e idosos são socorridos

Um acidente de trânsito caracterizado como capotamento ocorreu na tarde deste domingo, 12 de abril, em uma via rural localizada na comunidade de Linha Gorete, no interior de Esperança do Sul.

Segundo informações repassadas pela equipe de plantão do Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 13h39. Ao chegarem ao local, os socorristas se depararam com um carro modelo Fiat Uno Mille tombado para o lado direito, ocupando a pista.

Dentro do automóvel estavam o motorista, um idoso de 73 anos, e uma passageira, também com 73 anos. Ambos estavam conscientes durante o atendimento e, a princípio, não apresentavam ferimentos visíveis. Entretanto, a mulher relatava dores no ombro e na coxa, ambos do lado direito.

Os bombeiros realizaram a retirada das vítimas utilizando a porta traseira do veículo, sem a necessidade de ferramentas especiais para desencarceramento.

Após o resgate, o casal foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde permaneceu sob observação e cuidados médicos da equipe de plantão.

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